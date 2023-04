Pedro Penim sobre digressão: “Houve quem nos dissesse ‘Isto foi a melhor coisa que nos aconteceu. Por favor, voltem já para a semana’”

Três meses depois do encerramento do Teatro Nacional D. Maria II, devido a obras no telhado, e do início do programa de itinerância “Odisseia Nacional” houve tempo para pensar. “Cenários Passados”, espaço criado com objetivo de “refletir sobre o país e a cultura, do passado ao futuro, atravessando também o presente” decorreu em Guimarães, no final de março, e encerrou o primeiro trimestre deste projecto ao abrigo do qual decorrem centenas de propostas artísticas, em mais de 90 concelhos de Portugal, ao longo deste ano.