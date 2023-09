A crise na habitação deu uma série satírica: "The Architect", premiada em Berlim, chegou a Portugal

Num mundo hostil, como o da minissérie de quatro episódios “The Architet”, estreada na plataforma Filmin, a maior parte das cores estão ausentes. São as várias tonalidades de cinzento que povoam o ambiente urbano. O espaço público é retilíneo e limitado, até no tempo de permanência — mais de cinco minutos numa praça implica comprar um café a uma menina com uma mochila-recipiente —, e o convívio entre seres humanos é raro ou, quando existente, regido pela frieza e desconfiança.

O futuro no qual decorre a ação é adverso, e as personagens são subjugadas por um totalitarismo político, tecnológico e espacial que não lhes deixa margem para uma saudável e afetuosa socialização. Habitam numa espécie de “não lugar” (significado etimológico da palavra distopia) que reconhecemos desde a obra fundadora do género,“Nós”, da autoria do escritor russo Zamiatine. Livro escrito em 1920, que inspirou as distopias que se seguiram. Nomeadamente as mais famosas, como “1984”, de Orwell, ou “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley.