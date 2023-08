Televisão: Liv Ullmann é muito mais do que pensávamos

Muito jovem, ela era uma miúda desajeitada e pouco expansiva. Um dia leu a história de uma rapariga que não tinha nada e disse à mãe que gostaria de a contar numa festa. A mãe, atenta, resolveu perguntar às amigas se estariam interessadas em ouvi-la e estas, bondosas, concordaram. E Liv Ullmann contou, mesmo sabendo que o que as pessoas deveras queriam era beber um copo e ficar na conversa. Todavia, surpresa: a audiência fez silêncio e, mais, pareceu mesmo interessada. E ela descobriu a volúpia de ser o veículo para as palavras de outras pessoas, poder emocionar um público. Isto conta ela no primeiro episódio de “Liv Ullmann: Uma Estrada Menos Percorrida”, série documental em três capítulos estreada na Filmin. A vontade de se tornar atriz iria encontrar, logo de seguida, um escolho. Candidata-se à escola de teatro, seguríssima de si, prepara uma cena infalível — o longo monólogo de Julieta a tomar o veneno quando lhe dizem que Romeu morreu, na peça de Shakespeare — e no cume do dramatismo alguém interrompe e manda parar. Não foi admitida. Comentário de Liv Ullmann, agora: “Segui a carreira de todos os que entraram. Nenhum deles está a fazer um filme sobre si próprio.” Felizmente, alguém que seguia as audições veio ter com ela e perguntou-lhe se queria trabalhar como atriz numa pequena companhia de província. E ela lá foi, aprender nas tábuas o que não a deixaram aprender na escola. Mais tarde virá o cinema e, depois, Ingmar Bergman.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.