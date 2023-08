Idris Elba contra o pânico

Aviões tomados de assalto e desviados por piratas do ar é assunto que remete para o terrorismo de tempos idos (em especial o da década de 70 do século passado) e, convenhamos, uma linha de ficção sensível que quase foi abandonada pela agenda dos thrillers desde a tragédia do ataque às Twin Towers. É bem provável que os fortes índices de segurança aplicados desde então ao tráfego aeronáutico tenham dissuadido produtores e argumentistas.