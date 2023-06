RTP triunfa na diversidade: é a segunda televisão europeia com maior igualdade de género e distingue-se também na representatividade étnica

Com 49% de presença de mulheres na sua programação, a RTP é a segunda emissora de televisão europeia com maior paridade de género, apenas atrás do canal público sueco SVT. As conclusões são do Diversity Index of European Broadcasters, um índice de diversidade criado pela empresa de consultoria dinamarquesa MediaCatch com recurso a inteligência artificial (IA).

O estudo focou-se em 25 canais de televisão, públicos e privados, de 21 países diferentes. Através da ferramenta DiversityCatch, analisou todo o conteúdo transmitido 24 horas por dia, 7 dias por semana, de todos os analisados — foram estudadas pela IA mais de 13.500 horas de conteúdo durante duas semanas de maio e na primeira semana de junho de 2023, de uma ou duas das maiores emissoras desses países.

O país com um cenário televisivo mais igualitário é a Suécia, mostram os dados, a SVT com 50/50 na divisão da presença entre mulheres e homens no ecrã. Seguem-se a TV3 dinamarquesa e a RTP portuguesa, empatadas com 49%. Depois, canais do Reino Unido, Suíça e Áustria. A República Checa (CT), é a pior colocada neste índice de paridade.