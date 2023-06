Série alemã “Das Boot” escolheu Joana Ribeiro para abordar a neutralidade portuguesa na Segunda Guerra Mundial

E em muitas camadas se constrói esta história, com dois lados opostos em choque direto. O tabuleiro mistura a terra e o mar, onde a narrativa rasga ondas nas vozes da tripulação de jovens alemães inexperientes que, numa relação claustrofóbica com o fundo do oceano, seguem a bordo do submarino U-949. No comando está Robert Ehrenberg (interpretado por Franz Dinda) que acaba por sacrificar o seu trabalho seguro em terra, para se colocar ao lado daqueles peões na frente de um jogo controlado de fora. Pouco sabem sobre onde se posicionam na maré agitada por tentativos ataques provenientes da marinha Real Britânica (Royal Nacy) a bordo do navio HMS Perseverance.