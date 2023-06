SIC lidera audiências há 52 meses consecutivos, final da Liga Europa foi programa mais visto em maio

A SIC mantém-se como campeã das audiências há 52 meses seguidos. A estação televisiva voltou a conquistar a preferência dos portugueses, com 14,9% de share, e aumentou a distância para a TVI.

A final da Liga Europa, entre Sevilha e Roma, que acabou com a vitória da equipa espanhola nos penáltis, foi o programa mais visto de maio na televisão portuguesa.



O “Isto é Gozar com Quem Trabalha” lidera no campo do entretenimento. O programa apresentado por Ricardo Araújo Pereira fechou a temporada com mais de 13 mil pessoas na Altice Arena.

Na informação, o Primeiro Jornal ficou no topo de segunda a domingo, enquanto o Jornal da Noite foi o bloco informativo mais visto no universo dos canais generalistas.

De todos os canais generalistas, a SIC foi o que mais subiu em relação mês de abril. Subida, esta, que também ocorreu no conjunto dos canais temáticos, com destaque para a SIC Notícias.