Televisão: “All That Breathes”, o documentário candidato aos Óscares que cruza a humanidade com a vida selvagem e as alterações climáticas

Quando vier a bomba nuclear, o que sobrar será comido por animais? Então quer dizer que os cadáveres humanos servirão para as primeiras refeições depois do desastre? Mas nesse caso, as aves ficarão contaminadas por radioatividade? Essas são algumas das questões existenciais de “All That Breathes” [Tudo O Que Respira], um grande documentário realizado por Shaunak Sen, que já está disponível na HBO e é candidato aos Óscares.