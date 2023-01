Depois da Opto, série portuguesa “PRAXX” chega à Prime Video. A segunda temporada estreia-se em fevereiro

A Prime Video anunciou esta terça-feira que a primeira temporada da série portuguesa “PRAXX” vai passar a estar disponível na plataforma a partir do dia 26 de janeiro. Já a segunda temporada está calendarizada para ser lançada durante o mês de fevereiro e ficará também disponível na plataforma de streaming original, Opto.

Protagonizada por um elenco jovem que reúne Madalena Almeida (Marta), João Jesus (Gonçalo), Catarina Rebelo (Diana), Alexandre Jorge (Afonso), Jason Fernandez (Mateo), Vera Moura (Mafalda), Margarida Bakker (Xana), Diogo Mazur (Lucas), e conta com a participação do ator brasileiro Roberto Bomtempo (Alberto), esta é uma história ficcional, inspirada em eventos reais.

O enredo, dramático e evolvente, retrata um grupo de seis estudantes univeritários que, ao passar o fim de semana fora em celebração da associação académica que integram - e dentro da qual acumulam prestígio -, colocam-se em risco e acabam por perder a vida. Morrem afogados, e afogam os que ficam entre lágrimas e desespero. Afinal, o que aconteceu naquela noite? Marta, irmã de Diana, uma das vítimas, desconfia que tudo começa e acaba no único sobrevivente: Gonçalo Vilar, soberano da praxe. As circunstâncias são suspeitas, e levam Marta a ficar obsecada pelo encontro da verdade

No cerne está o desejo de aceitação, a influência de organizações académicas e o valor da amizade, que se estende para uma segunda temporada a estrear em fevereiro.

Produzida pela SIC e pela Santa Rita Filmes, e sob a realização de Patrícia Sequeira que, ao lado de Ana Lúcia Carvalho, escreve também o argumento, com ainda a produção executiva de Susana Sequeira, esta série de seis episódios junta-se ao catálogo de conteúdos portugueses da plataforma Prime Video. Este que inclui as séries “Operação Maré Negra”, “Chegar a Casa”, “A Crónica dos Bons Malandros” e documentários como “Factory of Dreams: Benfica” e “Quintana: Um Guerreiro Extraordinário”.