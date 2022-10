Polícias e ladrões há 40 anos

Na única interação que tive a sério com a polícia, dois homens vestidos com roupas normais entraram em minha casa sem olharem mais que um segundo na minha direção. Eu era o assaltado e eles tomavam conta da ocorrência. Sob minha indicação, foram ao quarto, olharam a desarrumação, as gavetas no chão e os armários de porta aberta, murmurando entre eles, como se eu não estivesse presente. Estavam ali porque um assalto fez com que apresentasse queixa numa esquadra da PSP. Foi há uns dez anos, numa daquelas alturas em que corria o boato dos gangues de romenos que limpavam casas nos bairros de classe média. Sabia-se que era “os romenos” porque só levavam “ouro amarelo”, aparentemente mais fácil de derreter e transformar, mas não sei, não percebo do manuseio do ouro. Foi o que amigos e conhecidos me disseram a troco da história do assalto, perguntando logo se a fechadura da porta era da marca Xis (era, de facto era), adiantando que os romenos usavam uma radiografia com que abriam a porta num instante. Os dois inspetores da Judiciária (seriam inspetores?) nada comentaram quando partilhei a tese. Não havia arrombamento, nem nada destruído, apenas a memória de fios e as joias de ouro amarelo (outras, de ouro branco, felizmente salvaram-se) que se foram com os presumíveis romenos. Depois de olharem a desarrumação por cima da cama — roupas, cintos, sapatos, livros, um pequeno e frágil cofre arrombado —, os dois polícias foram para a cozinha, de onde os ladrões haviam tirado a faca que jazia entortada no chão do quarto e que confirmei aos inspetores ser minha. Sem abrir a boca nem perder tempo, os polícias começaram a encher-me portas de armários e puxadores de gaveta com um pó estranho, cor de tijolo, com que tiraram impressões digitais com um pincel cabeludo. Nada de rádios a chamar outras equipas, que chegariam com bonés de pala tesa e fatos anticontaminação, fitas amarelas a delimitar o acesso ao elevador, de laser na mão e malas enormes e barrigudas, recheadas com ferramenta de investigação criminal. Com alguma paciência, repetiram a operação com o pincel e o pó na porta da rua, sempre aos sussurros. Cerca de meia hora depois, com o mesmo ar atarefado e distante com que entraram e aos murmúrios, desapareceram da minha vida para sempre. Presumi que podia limpar a sujidade, o que se revelou muito mais custoso do que supus.

Nem naquele dia, nem depois, alguém me pediu as minhas próprias impressões digitais para comparar ou me convocou para que prestasse declarações numa esquadra, talvez sentado a uma mesa, onde alguém me ofereceria café e tentaria ler o meu nervosismo, enquanto me dizia que teria direito a um telefonema e a um advogado. Vistas as coisas, podiam ter sido os romenos, mas também podia ter sido eu (ou alguém da família) a burlar o seguro ou numa vingança incriminatória entre nós. Supunha eu que não era preciso ter lido muitos policiais ou ter visto muitos episódios de uma série qualquer para saber que os principais suspeitos de muitos crimes, grandes ou pequenos, são os próprios.