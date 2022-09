Eunice Muñoz volta ao palco esta sexta-feira, em Oeiras

Eunice Muñoz voltará ao palco esta sexta-feira, dia 3, depois de uma hospitalização inesperada no início de agosto, após a apresentação, em Évora, da peça de Franz-Xaver Kroetz, a “A Margem do Tempo”, com a qual tinha iniciado uma digressão nacional.

A recuperação da atriz, que este ano cumpre 80 anos de carreira, permite voltar ao calendário anterior, já que a apresentação em Oeiras, no auditório que recebeu o seu nome, estava prevista desde o início da digressão. As datas agora avançadas são 3, 4, 5, 11, 12, 18 , 19, 25 e 26 de Setembro.

Nesta peça, Eunice Muñoz, 93 anos, contracena com a neta, Lídia, comemorando não só a sua longa carreira, como a passagem de testemunho, que fez questão de afirmar, num silêncio cúmplice, pontuado pela música de Nuno Feist.