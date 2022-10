No palco online até que o teatro nos reúna

No dia 8 de março, Paula Cruz, 45 anos, levou o seu filho, Zé Pedro, de cinco, ao teatro. Confinados em casa, ela professora de Português, ele ainda no pré-escolar, sentaram-se na sala transformada em plateia: cortinas corridas, silêncio, o pai a trabalhar noutro lugar da casa e a projeção da peça na televisão, a partir de um cabo ligado ao computador. Para a magia ser maior, “obriguei-o também a calçar os sapatos, porque em casa andamos descalços, e marquei hora certa, 16h30”. Mãe e filho viram juntos o último espetáculo de Catarina Requeijo, um trabalho para crianças que deveria ter estreado em sala mas que acabou por se apresentar pela primeira vez no palco online do Teatro Nacio­nal D. Maria II.

Para mãe e filho, o hábito é antigo. A família Cruz gosta de ir ao teatro no Porto, onde vivem, ou em Viana do Castelo, de onde Paula é natural, desde que Zé Pedro tem dois anos e meio. Como aconteceu noutros espetáculos, que viram online durante a pandemia, Zé Pedro assistiu à peça de uma forma diferente daquela que tem ao ver televisão: “O apelo do teatro à imaginação é diferente [da televisão], mas também o cuidado com a língua e a escolha das palavras.” O “remedeio”, como diz Paula, pareceu-lhe “uma lareira falsa”. A mesma que há de arder hoje. Porque é através desse meio, o da internet, que o Dia Mundial do Teatro se irá comemorar em Portugal, e é da internet que se ouvirá falar quando a mensagem internacio­nal, escrita, este ano, pela atriz Helen Mirren, for lida em todos os palcos do mundo.