Música: “The Avantgarde Series”, de Stockhausen a John Cage. Em 1968, o futuro soava assim

Entre 1968 e 1971, a editora Deutsche Grammophon lançou quatro caixas que reuniram 24 LP da sua aclamada série Avantgarde. Pensada para documentar os desenvolvimentos na música contemporânea ocorridos após a II Guerra Mundial, a série Avantgarde posicionava a editora alemã, mais conhecida pelas suas gravações de música clássica, no mesmo território explorado por outras poderosas marcas, como a neerlandesa Philips — que em 1967 entregou a Pierre Henry e François Bayle a missão de gerir a famosa série Prospective 21e Siècle — ou a norte-americana Columbia — que logo nos anos 50 estabeleceu a Modern American Music Series, um catálogo que reuniu pioneiros trabalhos de Charles Ives, Aaron Copland, Henry Cowell, Lukas Foss e Morton Subotnick.

Para celebrar o 55º aniversário da criação da série Avantgarde, a Deutsche Grammophon apresenta agora pela primeira vez numa luxuosa caixa de 21 CD boa parte das gravações reunidas nas quatro caixas originais praticamente, resolvendo assim o problema do acesso a gravações que se encontravam descatalogadas desde que a série foi interrompida em 1971. E fá-lo resgatando o visionário design de Holger Matthies, que representou um decisivo papel no estabelecimento de uma linha de continuidade entre obras de compositores com posicionamentos estéticos e ideológicos muito distintos.