Música: Quão importante é o som das cidades que habitamos? A questão essencial do festival Lisboa Soa

Entendemos a cidade como o espaço em que vivemos e trabalhamos, onde dormimos e descansamos, um lugar que percorremos de diferentes formas, de que desfrutamos e de onde, tantas vezes, queremos escapar. Mas raramente pensamos nela como fonte sonora que importa escutar. Até porque, com o tráfego aéreo e o trânsito incessante, com os trolleys que não foram pensados para a calçada portuguesa e com as massas humanas que os puxam, com os motores da indústria e os equipamentos que alimentam os nossos edifícios, o que as cidades mais produzem é ruído.

Raquel Castro pensa de maneira diferente e por isso mesmo criou o Lisboa Soa, festival que quinta-feira arranca para a sua 8ª edição. Este evento já tomou conta de jardins e estufas, de depósitos de água e de vários edifícios, sempre em busca “do som que nos esquecemos que também pode existir nas cidades”: o som de pedras que chocam ou de água que pinga, o som de plantas que vivem e crescem, de animais quase invisíveis que zumbem e vibram e de ondas — de rádio, por exemplo — que nos atravessam sem pedirem licença.