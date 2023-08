Música: Hacks-Poets Guild, a realeza da folk

As broadside ballads, poemas narrativos com origem nos menestréis dos séculos XIV e XV (equivalente britânico do romanceiro tradicional do qual terá emergido o fado português primitivo), mais tarde impressas em papel e vendidas pelas ruas, feiras e mercados de Inglaterra, Irlanda e América do Norte, chegaram a ser produzidas em grande número — no final do século XVII vender-se-iam em Inglaterra cerca de 400 mil exemplares — e popularizar-se-iam coladas a melodias preexistentes ou criadas de raiz para uma nova balada. Tanto se debruçavam sobre temas de carácter quase jornalístico — desastres, acontecimentos políticos e sinais inexplicados de prodígios, milagres e assombros — como assumiam o carácter utilitário de canções de copos, celebração do amor e carnalidades afins, com a suposta intenção de moralizar e divertir.

