José Pedro Gil revisita Chico Buarque em novo álbum

A música brasileira – e a obra de Chico Buarque de Hollanda – acompanhou e moldou a sua vida. Agora, aos 52 anos, José Pedro Gil revisita-o, em conjunto com o maestro brasileiro Nelson Ayres. Não só a “consciência do seu eu caminha lado a lado” com a obra de Chico, nas palavras do cantor português, como a força das palavras do autor brasileiro constitui motivo suficiente para esta visita.

Depois de “Azul Desejo”, “Outro Tempo” e “Estrada Branca”, o álbum “Trocando em miúdos”, editado pela Biscoito Fino e lançado a 9 de agosto nas plataformas de streaming (que antecipam o seu lançamento em CD e em vinil), é uma homenagem ao artista brasileiro, “num momento de inegável ressurgimento da obra de Chico Buarque, não só pela fase da carreira em que está, mas também pela relevância dos temas num presente de insegurança e discórdia”, lê-se em comunicado.