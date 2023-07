Música: “Dialogues des Carmélites” e o medo do medo da morte. Por Jorge Calado

Nos anos 1950, as óperas mais importantes foram nascer a Itália. Igor Stravinsky estreou “The Rake’s Progress” (1951) em Veneza, e o mesmo aconteceu com Benjamin Britten e “The Turn of the Screw” (1954). Como não há duas sem três, “O Anjo do Fogo”, de Sergei Prokofiev, também teve uma estreia (póstuma) em Veneza, em 1955, 30 anos após a composição. Porém, aquela que é, para mim — por razões musicais e teatrais —, a melhor ópera dos anos 1950, os “Dialogues des Carmélites” (1957), de Francis Poulenc (1899-1963), veio à luz em Milão, certamente por intervenção da lendária Margarita Wallmann, então ligada ao Scala. Bailarina, coreógrafa, cenarista e encenadora, a alemã Wallmann estivera na origem da encomenda a Poulenc de uma obra de tema religioso e colaborara com o compositor na estrutura dramática da ópera.

