Durante dez dias, Marvão é uma ilha de energia musical: o 9º FIMM começa sexta-feira

Para um festival de Verão, não se consegue imaginar um lugar mais deslumbrante do que a vila de Marvão dominada pelas imponentes muralhas do seu castelo medieval. Com 30 espetáculos no programa, o Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM) arranca sexta à noite com a gala dirigida pelo maestro Christoph Poppen (Münster, 1956) à frente da Orquestra de Câmara de Colónia. Qual a razão para Marvão ser um local tão especial?