Música: Da Weasel e outras danças no MEO Marés Vivas

A 15ª edição do festival MEO Marés Vivas arranca hoje, com lotação esgotada, para receber os Da Weasel (na foto), que, depois de mais de uma década de pausa, regressaram aos palcos na edição do ano passado do NOS Alive. A banda almadense atua às 23h30 e é a grande cabeça de cartaz do primeiro dia do festival de Gaia, prometendo levar o público nortenho numa viagem a um passado marcado por sucessos como ‘Re-Tratamento’, ‘Dialetos da Ternura’ ou ‘Dúia’. Antes de Carlão, João Nobre e companhia subirem ao palco, haverá concertos de Jorge Palma (18h30), que apresentará o novo álbum, “Vida”, Os Quatro e Meia (20h) e Slow J (21h45). Um dos palcos secundários receberá ainda, a partir da 1h30 da manhã, uma atuação de DJ Ride. No sábado, as atenções vão recair sobre o colombiano J Balvin (23h30), que regressa a solo nacional trazendo consigo um currículo que inclui bem-sucedidas colaborações com artistas como Anitta, Rosalía ou Bad Bunny, além de êxitos como ‘Mi Gente’ ou ‘Loco Contigo’.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.