Impressive Monet & Brilliant Klimt. Como mergulhar no universo de dois génios da pintura

Uma nova galeria de arte imersiva, situada no subterrâneo do icónico edifício portuense da Alfândega, acolherá a Impressive Monet & Brilliant Klimt, uma exposição que dá a conhecer aos mais novos as obras-primas de Monet e Klimt, porporcionando uma nova fórmula lúdico-pedagógica em conjunto com os pais.

A Impressive Monet é dedicada a versar o mundo do artista parisiense e a sua órbita na esfera do impressionismo. "O atelier OCUBO reinterpreta a obra do artista e revela o que está para além dos quadros, das paisagens, dos acontecimentos e tudo o que está oculto, na essência, aquilo que não se vê dentro da moldura. Por seu turno, Brilliant Klimt traça o percurso pelos aspetos biográficos, bem como pelo legado artístico do incontornável do artista austríaco", explica a organização em comunicado.

A opção pela obra nuclear “O Beijo”, enquanto fio condutor desse trajeto artístico e das obras que se desvendam de forma paulatina aos olhos do espectador, faz com que o icónico quadro seja um GPS subliminar das demais obras do autor: está sempre presente sem que o visitante dê conta.

mario brandao

O visitante "é cativado pela transformação, pelo modelo adoptado que converte os quadros num espectáculo. Essa experiência sensorial que se traduz pelo contacto com a dimensão imersiva é exclusiva, num museu tradicional, mais clássico, o visitante-espectador não vivencia com esta amplitude aquilo que vê e que decorre do combinado, da mistura de hologramas com a projeção imersiva 360º".

Numa abordagem mais "contemporânea e descontraída" dos quadros dos dois "mestres da pintura", esta exposição, que se estreou dia 21 de agosto e permanecerá no espaço durante três meses, permite uma complementariedade entre a aprendizagem dos mais velhos com o que é captado pelos mais novos, e marca a rentreé do espaço desde o projeto Porto Legends.