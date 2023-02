Morreu o estilista Paco Rabanne

Morreu Francisco Rabaneda y Cuervo, conhecido na indústria da moda como Paco Rabanne. O estilista e perfumista tinha 88 anos.

A notícia foi confirmada pelo autarca da pequena cidade portuária de Vannes, na Bretanha, David Robo. De acordo com o jornal “Le Télégramme”, o criador de moda morreu na sua casa de Portstall (Finistère, também no noroeste francês).

O empresário tinha uma carreira de cerca de meio século no mundo da moda e era elencado como um dos últimos integrantes do grupo de “designers especiais”, em que também se incluíam Pierre Cardin e Thierry Mugler.

Paco Rabanne, de origem basca, refugiou-se com a família em Finistère, em fevereiro de 1939, para fugir ao regime de Franco, em Espanha. Em Recouvrance, Brest, esteve escondido da Gestapo e ali viveu até 1947.

Um dos aprendizes do estilista Cristóbal Balenciaga, Paco Rabanne tinha como imagem de marca a excentricidade. A convivência com a moda começa logo nos primeiros anos de vida, já que a mãe do empresário era costureira de Balenciaga. Mais tarde, estudou arquitetura em Paris. Em 1969 lançou o seu primeiro perfume, “Calandre”.

Entre as distinções que recebeu, estão a espanhola Medalha de Ouro em Belas Artes, em 2000, e o Prémio Nacional de Moda (também em Espanha, em 2010). Tornou-se ainda membro da Legião de Honra Francesa em 1989.

