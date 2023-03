Óscares 2023: quem vai ganhar e quem devia ganhar? As apostas dos críticos do Expresso

A temporada de prémios, que agora se encerra com os Óscares, dá uma ajuda. As casas de apostas definem tendências. Mas aqui, no Expresso, é aos críticos que cabe a tarefa de quase fazer futurologia. Jorge Leitão Ramos e Vasco Baptista Marques aceitaram o desafio.

Eis as apostas de cada um para a grande noite do cinema em Hollywood: