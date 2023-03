Cate Blanchett ou Michelle Yeoh: uma delas vencerá o duelo pelo Óscar de Melhor Atriz

No capítulo do Óscar para Melhor Atriz, os fados fadaram Cate Blanchett logo em setembro, no Festival de Veneza, quando ganhou a Taça Volpi que premeia a Melhor Atriz, na competição.

Assim ungida, ela percorreu a via gloriosa: Atriz do Ano, para a Associação Britânica dos Críticos de Cinema; Melhor Atriz, para a americana National Society of Film Critics; Globo de Ouro — Melhor Atriz Dramática; Melhor Atriz nos BAFTA… Eis senão quando, na Guilda dos Atores (SAG), o prémio foi para… Michelle Yeoh, em “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”. Espanto e confusão.