“Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” pode ganhar 6 Óscares principais: nem “Ben-Hur” ou “Titanic” foram tão longe

Quando abriu a ‘temporada dos prémios’ começou a ser distinguido por diversos sectores da crítica, foi o filme do ano para o American Film Institute, conseguiu nomeações para os Globos de Ouro (e apenas uma vitória). Quando surgiram as nomeações académicas (na América e no Reino Unido), “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” apareceu nomeado em ambas na principal categoria, carregando ainda uma série de nomeações em outras. Ainda assim, ninguém pensava que tivesse grandes hipóteses.