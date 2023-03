Quando estreou em Portugal, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” foi visto por nove pessoas em cada sala: é o filme-fenómeno dos Óscares

Com um orçamento estimado em 25 milhões de dólares, fez 73 milhões de dólares de box-office nos Estados Unidos e 31 milhões internacionalmente. Em Portugal, quando se estreou em abril do ano passado, esteve em 37 salas no fim de semana de abertura e foi visto por 2597 espectadores em 293 sessões - foram menos de nove por sessão. Acabaria por chegar aos 17.500 espectadores. Os Óscares são entregues na noite de domingo para segunda-feira, em Hollywood

Há 55 minutos