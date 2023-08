Porto e Coimbra são cenário de nova grande produção de Bollywood

O Porto volta a ser cenário de uma grande produção de Bollywood. O filme “Jailed”, que deverá estrear ainda este ano no mercado asiático, terá cenas gravadas na cidade, assim como em Coimbra. Na Invicta, as gravações arrancaram esta terça-feira e estendem-se até 31 de agosto.

“Jailed” segue uma jovem que se muda para Portugal para estudar na Universidade de Coimbra, mas é presa injustamente, e do seu namorado, que viaja da Índia para provar a inocência da estudante. Realizado por Vishnu Vardhan — vencedor, em 2022, dos prémios IIFA (International Indian Film Academy) e Filmfare com “Shershaah” —, o drama de ação, com um investimento estimado de 200 mil euros, é protagonizado por Akash Murali e Aditi Shankar.

O primeiro dia de gravações no Porto aconteceu esta terça-feira, na Rua de 31 de Janeiro, que, já estando cortada devido às obras para a nova linha do Metro do Porto, não teve condicionamentos de trânsito. Nos próximos dias, passam também por locais como a Avenida dos Aliados, a Rua dos Clérigos ou Rua das Flores. A 30 e 31 de agosto, as filmagens acontecem na zona da Ribeira, durante a noite e num espaço delimitado, explica a Câmara do Porto em comunicado.

Os trabalhos movimentaram uma equipa de 85 técnicos, entre os quais profissionais da própria cidade.

Ao longo do mês de julho, Coimbra recebeu as equipas de filmagem para as cenas do filme passadas na cidade. A rua dos Coutinhos, o Largo da Sé Velha, a Sé Nova e o Café Santa Cruz foram os locais escolhidos, além da Universidade de Coimbra, presente na trama principal.

Segundo a Câmara do Porto, esta não é a primeira vez que a cidade recebe as filmagens de produções de Bollywood. Em setembro de 2017, “Paisa Vasool”, um filme de ação, teve cenas gravadas em pleno Centro Histórico do Porto. Em 2018, foi a vez do filme “War”.