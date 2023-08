Thriller islâmico chega aos cinemas portugueses: a “Conspiração do Cairo” conta-nos a história de um jovem apanhado no olho do furacão

Esta “Conspiração do Cairo” tem um título apropriado ao que se passa no mais recente filme de Tarik Saleh, mas é preferível pensar-se no seu ‘batismo’ internacional em inglês, que é mais irónico: “The Boy from Heaven”. Adam (Tawfeek Barhom) não diria que vem do paraíso, tudo o contrário disso, é filho de modesta família de pescadores do delta do Nilo, não tem propriamente futuro risonho no horizonte. Os dias começam ainda antes dos primeiros raios de sol, naquele pequeno bote, junto ao pai, que a faina é artesanal e a isso obriga. Mas depois cai-lhe a “dádiva divina” que chega à mesquita local.