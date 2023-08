A animação “Corrida Maluca” é familiar aos olhos mais treinados: “Carros” e “Mínimos” serão duas das inspirações

No pico da época baixa, chega-nos uma animação a 3D produzida pela Vanguard que serve, sobretudo, para provar que os estúdios americanos e europeus estão cada vez mais investidos na exploração dos mercados ditos “periféricos”.Trata-se, no caso, do mercado chinês, ao qual este filme pisca o olho desde as primeiras sequências: aquelas que nos instalam numa arquetípica aldeia do interior da China, para nos apresentarem ao jovem herói da ficção.