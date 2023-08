Realizador iraniano Saeed Roustaee condenado por mostrar filme em Cannes

O realizador iraniano Saeed Roustaee foi condenado a seis meses de prisão, em Teerão, porque o filme "Os irmãos de Leila" foi exibido em 2022 no Festival de Cinema de Cannes (França), revelou na terça-feira o meio iraniano Etemad.

De acordo com esta publicação, Saeed Roustaee e o coprodutor do filme, Javad Nozurbegi, foram condenados por um tribunal de Teerão por "contribuírem para a propaganda de oposição ao regime islâmico" no país.

Segundo o Etemad, o tribunal decidiu que o produtor e o realizador só vão cumprir cerca de uma semana da sentença e o restante período fica suspenso por cinco anos.

Durante o período de suspensão da pena, Saeed Roustaee e Javad Nozurgebi estão impedidos de fazer cinema ou, como refere o tribunal, "estão obrigados a abster-se de atividades relacionadas com o crime cometido e não podem estar em contacto com pessoas que trabalhem em cinema".

"Os irmãos de Leila", que já tinha sido banido no Irão, integrou a competição oficial do festival de Cannes em 2022, tendo recebido o prémio FIPRESCI, da crítica.

"Aos 40 anos, Leila passou a vida a tomar conta dos pais e dos quatro irmãos. A família discute constantemente e está afundada em dívidas, tudo isto num país onde as sanções económicas internacionais afetam a qualidade de vida da sua sociedade", refere a sinopse.

Saeed Roustaee e Javad Nozurbegi juntam-se a uma longa lista de figuras da cultura iraniana que têm sido alvo de repressão pelo regime iraniano, que inclui, entre outros, os realizadores Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof e a atriz Taraneh Alidoosti.