Em Locarno, Catarina Vasconcelos mostrou um apelo extraordinário à imaginação

Em “Nocturno Para uma Floresta” interessamo-nos por muitas coisas que não vêm do cinema e este nem é o maior elogio que se pode fazer à nova curta-metragem de Catarina Vasconcelos, belíssimo filme e o primeiro português a concurso que Locarno exibiu. Qual é a história da Ordem dos Carmelitas Descalços do Convento do Buçaco e da mata ali plantada no início do século XVII? O que levou nessa altura o Papa Gregório XV a proibir a entrada a mulheres naquele espaço sacro que é hoje Monumento Nacional? Que relação tem este facto com a tela “Sagrada Família” pintada por Josefa de Óbidos e datada de 1664, jóia da arte sacra do convento, em que Menino Jesus parece preferir a cruz ao leite materno do seio descoberto de Virgem Maria? Por fim, qual é o mistério do incêndio que reduziu a cinzas a tela mais importante do convento, e logo numa véspera de Natal, em 2013?