“Pôr do Sol: o Mistério do Colar de São Cajó”: uma ideia espremida até quase não dar sumo

No verão de 2021, o primeiro estio após o grande confinamento do início desse ano, dois acontecimentos vieram animar um pouco as hostes lusas, maceradas pela pandemia. Um vinha do lado da realidade, o sucesso comprovado das vacinas e do plano orquestrado para as ministrar; o outro provinha do imaginário e tomou a forma de uma série de 16 episódios com, aproximadamente, meia hora cada: “Pôr do Sol”. Produto de humor, satirizava os usos e costumes das telenovelas lusitanas, imitando-lhes a estrutura — gente rica / gente pobre, vilões / boa gente, um segredo terrível no passado, gémeas separadas, amores interditos, publicidade nas dobras da intriga, parte séria / parte cómica e por aí fora. E tinha a soberba vantagem de ser concebida, escrita, realizada e interpretada por pessoas com larga experiência no formato muito longo, por ora dominante no panorama audiovisual português.

O conceito de sátira à telenovela já fora usado, em 1983, por Herman José, com ‘O Diário de Marilu’, uma das rubricas do seu legendário “O Tal Canal”. Era, então, um apontamento de poucos minutos, nada a ver com o fôlego de “Pôr do Sol” que, para mais, ao ser emitido em sequência diária, muito se parecia com o objeto com que, amorosamente, brincava.