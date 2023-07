Charlotte Gainsbourg sobre Jane Birkin: “Como a minha mãe, não consigo deitar nada fora. Tudo é uma forma de memória”

Filha do ator, compositor e cantor francês Serge Gainsbourg e da atriz Jane Birkin (1946-2023), Charlotte Gainsbourg fez carreira entre a música e o cinema — mas sempre enquanto intérprete. Estreou-se atrás das câmaras em “Jane por Charlotte”, no ano passado, com um filme agora disponível em streaming. À conversa com o Expresso, Charlotte falou sobre o documentário, os pais e o projeto que lhe ocupa os dias. A Maison Gainsbourg, um museu com livraria-boutique, café-restaurante e um piano-bar com cocktails, aberto na primavera de 2022 em Paris..

Este documentário foi escrito, seguiu um guião ou foi antes construído à medida que o tempo passava, durante a rodagem?

É um filme em grande parte improvisado, feito ao sabor do vento, e que arranca com um ‘falso início’, no Japão, durante um concerto da minha mãe, no momento em que, de facto, achei que conseguiria levar este projeto para a frente. Eu tinha-lhe perguntado se ela não se importava que eu a filmasse sem lhe explicar o que tinha em mente. Dei-me conta entretanto de que a minha mãe tinha ficado muito perturbada a nível emocional no momento da entrevista em que estamos sentadas frente a frente. Essa perturbação também me encorajou.