Festival de Locarno: Leonor Teles e Basil da Cunha juntam-se a Radu Jude, Lav Diaz e Quentin Dupieux no concurso principal

De Locarno chegaram esta manhã, uma vez mais, excelentes notícias para o cinema português. “Baan (Casa)”, novo filme de Leonor Teles, concorre pelo Leopardo de Ouro na secção mais importante do festival. É a primeira longa-metragem inteiramente ficcional da cineasta após “Terra Franca” e segue duas raparigas in the mood for love que andam a gravitar uma em torno da outra, uma portuguesa, outra tailandesa. Com os pés em Lisboa e a cabeça em Banguecoque, procuram talvez, numa simultaneidade de tempos, o que a palavra 'casa' significa hoje em dia. A produção é da Uma Pedra no Sapato de Filipa Reis e João Miller Guerra, os autores de “Légua”, atualmente em exibição nas salas

Leonor Teles não será a única portuguesa em Locarno a disputar o Leopardo de Ouro que José Álvaro de Morais venceu em 1987 (por “O Bobo”) e Pedro Costa em 2019 (por “Vitalina Varela”). Este concurso, de resto, tem dado um ênfase muito forte ao cinema nacional nos últimos tempos. Em 2022, foi nesta secção que competiu “Nação Valente”, de Carlos Conceição. Ao novo filme de Leonor, junta-se “Manga d'Terra”, nova longa-metragem do luso-suíço Basil da Cunha, que vive entre Genebra e a Reboleira, na Amadora, onde tem dado continuidade ao seu trabalho.