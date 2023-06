Até sempre, Indiana Jones: a história completa da personagem (e de quem lhe deu vida) na hora do adeus

Estamos numa praia do Havai, junho de 1977. Dois homens constroem um castelo na areia, ritual de miúdos em mútuo voto de boa sorte. Um tem 33 anos e acabou de estrear um filme (“A Guerra das Estrelas”) que já sabe que vai ser um êxito — embora ainda não conheça a sua dimensão plena. O outro tem 30 e também não se pode queixar. Aos 24, usando, praticamente, um camião e um ator, fizera “Um Assassino pelas Costas”, um telefilme de tal maneira extraordinário que a Universal resolvera explorá-lo internacionalmente em sala; aos 26 assinara uma obra que se iria tornar o maior sucesso de bilheteira de todos os tempos e mudar o modo como os filmes doravante seriam explorados: “Tubarão”; acabara de finalizar “Encontros Imediatos do 3º Grau” com estreia agendada para o outono.

Temos, assim, dois movie brats em vilegiatura, George Lucas e Steven Spielberg, com as então companheiras de vida, Marcia Lucas e Amy Irving. Em conversa de circunstância, George pergunta ao amigo o que ele pensa fazer a seguir e Steven responde-lhe com a sua sempiterna ambição: realizar o próximo James Bond. Ambos sabem que isso nunca acontecerá, a United Artists jamais entregará o seu mais rentável produto nas mãos de uma personalidade difícil de manobrar e com exigências autorais. E Lucas tenta o amigo, com algo que, começa por dizer, “é melhor do que James Bond”.