Filme de Edgar Pêra sobre Fernando Pessoa chega aos cinemas a 28 de outubro

O filme "Não Sou Nada -The Nothingness Club", de Edgar Pêra, vai chegar aos cinemas portugueses no dia 28 de outubro, anunciou hoje a distribuidora Nitrato Filmes.

Estreado em janeiro na competição do festival de Roterdão, "Não Sou Nada - The Nothingness Club" é apresentado como um "cinenigma" em torno de Fernando Pessoa e da obra literária multiplicada por dezenas de heterónimos.

O filme, produzido por Rodrigo Areias, de Bando à Parte, foi rodado no verão de 2020, em plena pandemia da covid-19, com o elenco e a equipa técnica num quase confinamento, num armazém da antiga Fábrica do Rio Vizela, em Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso.

Foi lá que Edgar Pêra imaginou a mente de Fernando Pessoa como a redação de uma revista, ou como um escritório - o poeta foi ele próprio empregado de escritório -, no qual trabalham todos os seus heterónimos, produzindo novos textos em simultâneo, como Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Barão de Teive.

"Não Sou Nada - The Nothingness Club" é uma ideia de Edgar Pêra, conta com Luísa Costa Gomes no trabalho de escrita de argumento, mas 90% do texto dos atores é da autoria de Fernando Pessoa.

Com Miguel Borges no papel de Fernando Pessoa, o elenco inclui ainda Albano Jerónimo, Vítor Correia, Miguel Nunes, Paulo Pires, António Durães e Victoria Guerra.

Edgar Pêra, que em 2019 teve uma retrospetiva do seu cinema no festival de Roterdão, sublinhou neste filme uma maior ligação pessoal, porque a obra de Fernando Pessoa lhe é muito presente.

"Este é de longe o projeto em que eu mais me projetei, passe o pleonasmo, porque há questões que são fundamentais. [...] O Pessoa tem a capacidade de tocar muitas pessoas, porque ele abarcava muitos pontos de vista. Quem ler as cartas dele a Ofélia, a questão fundamental dele tem a ver com dinheiro, trabalho e amor", explicou à Lusa o realizador, aquando da estreia em Roterdão.