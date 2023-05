O Festival de Cannes mostrou um filme de Catherine Breillat propenso à rebelião e uma prova de simplicidade de Wim Wenders

É impossível pedir a um festival de cinema com a dimensão e a importância de Cannes uma linha temática, um “fil rouge” de um concurso que, como se sabe, é feito de estreias mundiais e em grande parte por artista consagrados. Mas há anos, coincidência ou não, em que certos assuntos, de um filme a outro, começam a ganhar uma evidência clara ao fim de dez dias de projeções. De Kore-eda a Ceylan, de Justine Triet a Bellocchio, até “The Old Oak”, o derradeiro filme da lista (e, com forte probabilidade, o adeus de Ken Loach ao cinema), o assunto maior de Cannes 2023 foi a culpa, sobretudo a que se forma e a que é sentida dentro de células familiares. “L'été dernier” não trata como ponto de partida nem se limita a dramatizar essa culpa. Ataca-a. A investida de Catherine Breillat é feroz, socorre-se da mentira como espécie de mal que vem para o bem, exige inteligência, nervos de aço e, no caso, o desempenho extraordinário de uma atriz a esse nível,a francesa Léa Drucker, num dos maiores papéis desta edição.

E Breillat não demora quase nada a levar esta história a um patamar de intensidade que a matriz não tinha porque “L'eté dernier” é um remake (do dinamarquês “Queen of Hearts”), uma ideia de produtor (Saïd Ben Saïd) proposta à cineasta, ela que, com tanta frequência, enalteceu a natureza indomável do desejo contra o moralismo e o paternalismo. Anne, advogada de meia idade, mulher madura, especialista na defesa de jovens abusadas, não pode ter filhos e adotou com o marido duas meninas que ainda são crianças. Mas Anne tem um enteado de 16 anos, Théo (Samuel Kircher), que é belo como um Tadzio, e que se insinua pela casa daquela família da alta burguesia quando o pai está ausente. Percebe-se muito cedo, desde as primeiras cenas, que a pulsão amorosa vai levar ao adultério e a um jogo especialmente perigoso pela filiação e pela idade do enteado. E Anne não resiste a voltar a sentir-se outra vez com 15 anos e a ser “Une vraie jeune fille”, para citar o título do primeiro filme de Breillat (de 1975). Passa-se tudo muito ao nível da cabeça dela, da vontade de rejuvenescimento dela. Do autorádio do Mercedes descapotável sai “Dirty Boots” dos Sonic Youth. E é o rosto dela, sobretudo, que Breillat filma, aquele rosto extático de Léa em grande plano nas cenas de sexo, belíssimas na duração e na expressividade, muito púdicas na composição. Breillat tem craveira na matéria. Esta transgressão só ganha em ambiguidade quando Théo quebra e tenta transformar a amante em acusada, vitimizando-se. A advogada responde e mostra do que uma advogada é capaz, com a cumplicidade da audiência, que a sabe na mentira. É assunto hitchcockiano por natureza, esta partilha de segredos connosco, tal como hitchcockiano é aquele rechaçar de condenação moralista: Drucker, aliás, não fica longe do 'gelo' de uma Grace Kelly ou de uma Tippi Hedren. Só nesses 'territórios', que já não têm nada com o cinema de hoje, a conseguiremos encontrar. Dez anos após o seu último trabalho (“Abus de faiblesse”, com Isabelle Huppert) e um acidente que a inferiorizou a nível físico, Breillat regressou à Croisette a galopar contra a corrente dos novos tempos inquisitórios em que vivemos. Este amor louco protege-a. Na banda-som não há só “Dirty Boots”, passa “Vingt ans” de Léo Férré. “On s'en balance, on est des lions...” ALICE ROHRWACHER A ACREDITAR NO INVISÍVEL Filme controverso de cineasta controversa, “L'été dernier” é um daqueles casos de divisão que, já se sabe, só em casos muito raros tocam em prémios. Mas a italiana Alice Rohrwacher e o alemão Wim Wenders, que trouxe do Oriente um rasgo, podem chegar lá. O novo filme da italiana, “La Chimera”, abraça a fábula (novamente a ruralidade italiana com o sagrado e o profano de mãos dadas), resiste com fulgor à sua sinopse naquele campsinato da Toscânia e da Umbria, nisto já Arthur chegou de comboio (papel de Josh O'Connor), chamam-lhe “inglês”, parece personagem de romance, um tanto indefinido no tempo. Está de regresso a casa. Quase não fala, e ainda menos de si próprio.

E a quimera do título vem depois, com os amigos de Arthur que esperavam por ele, os “tombaroli”. Desempregados, dedicam-se a procurar e a delapidar túmulos etruscos que ainda guardam valiosas relíquias, porque os etruscos, ao contrário dos romanos, celebravam a morte. São foliões, circenses, caóticos e têm na personagem de Isabella Rossellini uma referência materna. Arthur é um herói complexo, tem a faculdade paranormal de sentir onde estão escondidos os túmulos debaixo da terra. Também aqui, como em Moretti, se ouve Franco Battiato, “Gli uccelli”. O guião do filme é um queijo suíço, o filme não é impermeável ao arbitrário mas este estranho estado de inconsciência que Rohrwacher persegue é vivo, é genuíno, reinventa-se sem tropeçar na nostalgia. WIM WENDERS EM TÓQUIO, À PROCURA DAS COISAS SIMPLES Já o filme de Wenders é um haiku. Um passo firme ao encontro da simplicidade. Que engraçado, há umas décadas, no início dos anos 90, Wenders era olhado como um visionário, um cineasta à procura do futuro. Foi na altura de “Até ao Fim do Mundo”, depois da consagração dos anos 80 (e da Palma de Ouro a “Paris Texas”).

Mas “Perfect Days” (que vem do “Perfect Day”, canção de Lou Reed) foca-se num tal de Hirayama (Kôji Yakusho, formidável), personagem que pode valer ao seu intérprete um prémio na Croisette- E Hirayama só tem os olhos no passado, no formato quadrado de Ozu, a quem Wenders volta a deixar homenagem. Hirayama ainda ouve cassetes de banda magnética no autorádio, a caminho do trabalho. É toda uma playlist de anos 60 e 70, Kinks, The Animals, Van Morrisson, Patti Smith, temos até direito a uma cover de “House of The Rising Sun” em japonês. Hirayama é um fulano de meia-idade, trabalha para uma empresa de limpezas, lava casas de banho públicas em Tóquio. A sua rotina é calibrada como um relógio suíço e habituamo-nos a ela ao longo dos quatro ou cinco dias e que o filme se passa, desde que ele acorda e arruma o tatimi ao instante em que adormece depois de ler mais umas páginas de Faulkner. Vive sozinho com os seus botões. Impôs-se uma disciplina férrea e um modo de vida austero. É um estóico e fica com a vida um bocadinho alterada quando uma sobrinha que já não dava notícias lhe pede guarida. A segunda parte do filme sabota um bocadinho toda a excelência da primeira e gera um efeito de falsa modéstia desnecessário: pouco importa conhecer a ascendência social de Hirayama (quando a irmã dele aparece) ou a maneira como ele relativiza a vida perante alguém que está muito perto da morte. Mas, ainda assim, sejamos claros: são pequenas faltas. “Perfect Days” é o melhor Wenders em muitos anos, uma inesperada fonte de frescura para o cineasta alemão, que partiu em busca das coisas simples. “Perfect Days” lembrou muito “Tokyo Ga”, claro, por causa de Ozu (filme rodado por Wim no Japão, em 1982), mas também “Like Someone in Love”, de Kiarostami. E ainda há aqui um bocadinho do “Paterson”, de Jim Jarmusch. Queremos deixar Wenders em boa companhia.