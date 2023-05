Festival de Cannes: a Palma de Ouro fica em casa com a vitória de “Anatomie d'une chute”, de Justine Triet

“Anatomie d'une chute”, de Justine Triet, filme de tribunal sobre a história de uma mulher que tenta provar na justiça a sua inocência após ser acusada da morte do marido, venceu esta noite a Palma de Ouro da 76ª edição do Festival de Cannes, repetindo o prémio ganho há dois anos por outra realizadora francesa, Julia Ducournau (que integrava este ano o juri presidido por Ruben Östlund).

“Anatomie d'une chute” foi, de facto, um dos melhores filmes deste concurso, é um salto de qualidade tremendo da autora de “Victoria” e “Sibyl”, e deve muito ao notável desempenho da alemã Sandra Hüller (a atriz de “Toni Erdmann”) no papel principal. Até ao veredicto da justiça, a audiência fica sem saber se a acusada matou realmente o marido ou se este se suicidou no chalé montanhoso em que a família vive com um filho de 11 anos.

“Anatomie d'une chute” deve o seu título a “Anatomia de Um Crime”, um dos mais célebres filmes de tribunal da história do cinema, assinado por Otto Preminger. E o que mais impressiona na obra de Triet é a atenção minuciosa a cada detalhe da investigação e o seu aturado trabalho forense. A cineasta vai analisar, com uma precisão notável, os aspetos mais obscuros da vida de um casal que continuava a partilhar casa apesar das frustrações, dos problemas éticos e dos pensamentos mediocres (ciúmes, remorsos...) que estavam a destruí-los sem que eles se dessem conta.

Cannes premiou a ouro a autópsia de uma vida conjugal, mas houve mais vidas dessas no palmarés. “The Zone of Interest”, do britânico Jonathan Glazer (e obra apontada como a favorita pela generalidade da imprensa internacional), visita o horror do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau a partir de um livro do recém-falecido Martin Amis. Ficamos expostos ao quotidiano familiar de Rudolf Höss, diretor de Auschwitz, que vive com a mulher Hedwig (também interpretada por Sandra Hüller – este foi o festival dela!) e os cinco filhos louros-arianos numa casa ampla e ajardinada, paredes meias com o campo de extermínio. Um filme perturbante e polémico.

“La passion de Dodin Bouffant”, filme francês realizado pelo vietnamita Tran Anh Hung, com Juliette Binoche e Benoît Magimel, é um fabuloso filme de culinária com diversos pratos que são preparados à nossa frente, com o savoir faire de quem sabe. Passa-se na França dos finais do século XIX.

O momento alto da noite, patrocinado pela presença de Quentin Tarantino em Cannes, foi a chamada ao palco de Roger Corman, figura tutelar do cinema independente americano. Corman continua impecável do alto dos seus 97 anos!

Wim Wenders e Nuri Bilge Ceylan mostraram filmes muito importantes e com nível para a Palma. Foram justamente recompensados pelo reconhecimento dos seus intérpretes num palmarés que não esqueceu Aki Kaurismäki, o último romântico da classe operária.

CANNES 2022 – PALMARÉS

PALMA DE OURO

“Anatomie d'une chute”, de Justine Triet

GRANDE PRÉMIO

“The Zone of Interest”, de Jonathan Glazer (EUA/Reino Unido/Polónia)

MELHOR REALIZAÇÃO

Tran Anh Hung por “La passion de Dodin Bouffant” (França)

MELHOR ARGUMENTO

Yûji Sakamoto por “Monster”, de Hirokazu Kore-eda (Japão)



MELHOR ATOR

Kôji Yakusho por “Perfect Days”, de Wim Wenders (Japão/Alemanha)

MELHOR ATRIZ

Merve Dizdar por “About Dry Grasses”, de Nuri Bilge Ceylan (Turquia/França/Alemanha/Suécia)

PRÉMIO DO JÚRI

“Fallen Leaves”, de Aki Kaurismäki (Finlândia/Alemanha)

CAMÉRA D'OR (MELHOR PRIMEIRA OBRA)

“Inside the Yellow Cocoon Shell””, de Thien An Pham (Vietname/França/Singapura)