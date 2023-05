Festival de Cannes: “A Flor do Buriti”, produção luso-brasileira correalizada por João Salaviza, venceu prémio na secção “Un Certain Regard”

“A Flor do Buriti”, produção luso-brasileira realizada por Renée Nader Messora e João Salaviza, sai do Festival de Cannes com um “Prix D'Ensemble”, atribuído esta sexta-feira. O presidente do júri da secção paralela “Un Certain Regard”, o ator americano John C. Reilly, frisou que o galardão outorgado ao filme premeia elenco e equipa desta produção luso-brasileira. Portugal chega assim ao palmarés de Cannes 24 horas antes do anúncio da Palma de Ouro na competição principal.

“A Flor do Buriti” é fruto do muito tempo partilhado entre os cineastas (que são um casal na vida) e os índios Krahô, no Cerrado brasileiro, território a sudeste da Amazónia. O filme é uma ficção inspirada num levantamento histórico desta comunidade indígena brasileira e incide na violência a que ela tem estado submetida neste último século, do histórico massacre de 1940 perpetrado por fazendeiros brancos às políticas hostis lançadas nos anos em que Bolsonaro esteve no poder.

Além de John C. Reilly, o júri da secção “Un Certain Regard” integrou a actriz belga Émilie Dequenne, o realizador franco-cambodjano Davy Chou, a actriz alemã Paula Beer e a argumentista e realizadora francesa Alice Winocour.