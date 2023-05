Nas cenas da vida conjugal do Festival de Cannes, é Justine Triet quem leva a melhor

Mostrado há alguns dias, “Anatomie d'une chute” não sai da cabeça e muitos em Cannes continuam a falar dele. Começa com uma hipótese de crime e acaba na barra do tribunal, como o ótimo “Le procès Goldman”, de Cédric Kahn, que abriu a Quinzena. Justine Triet escreveu com Arthur Harari (o realizador de “Onoda – 10000 Noites na Selva” que também é actor em “Le procès Goldman”) a história de uma mulher acusada do homicídio do marido. A audiência fica presa ao processo e a acreditar ou a duvidar da culpa ou da inocência porque Triet sabe guardar o segredo. Mas também há neste jogo méritos claros da intérprete, notável papel da alemã Sandra Hüller (a atriz de “Toni Erdmann”). É que a acusada é uma personagem complexa, uma escritora, tal como o marido que se suicidou ou que foi assassinado, vá-se lá saber (o papel de Samuel Theis é o de uma 'personagem-fantasma' que só se descobre nos flashbacks do julgamento).

Presume-se que Justine Triet tenha ido buscar a anatomia do título ao filme de Otto Preminger (“Anatomy of a Murder”) e que o chalé montanhoso em que a família vive com um filho de 11 anos foi escolhido a dedo para tornar o crime e a investigação credíveis. Esta última é trabalhada ao detalhe, com um sentido forense que exigiu trabalho de campo, não é só pluma inspirada de guionista. O marido caiu do terceiro andar e das duas uma: ou põs fim à vida, ou foi empurrado. E se alguém o empurrou, só pode ter sido Sandra, a escritora, sua mulher.