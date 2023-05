Festival de Cannes: Martin Scorsese filma a ganância da América branca

Melinda Sue Gordon

“Killers of the Flower Moon” centra-se no assassinato metódico dos índios Osage nos anos 20 do século passado às mãos de um fazendeiro do Oklahoma sem escrúpulos. É um épico de produção à mesma escala, com Robert de Niro, Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone no elenco. Produzido pela Apple, chegará às salas (e logo de seguida ao streaming) em outubro

Há 41 minutos