O que tem mesmo de ver na 20.ª edição do IndieLisboa, que arranca esta quinta-feira

O IndieLisboa não precisa de um rosto para comemorar este aniversário de número redondo. Tem milhares de rostos. Foram vistos nos ecrãs destes últimos vinte anos, que passaram a correr para o festival lisboeta. Não demorou muito a tornar-se no maior e no mais popular do país. Todos nós teríamos ficado muito pior e visto muito menos filmes se o Indie nunca tivesse existido.