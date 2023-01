Morreu a atriz italiana Gina Lollobrigida

Morreu esta segunda-feira Gina Lollobrigida, avança a agência de notícias ANSA. A atriz era um ícone e um sex symbol do cinema italiano, tendo participado em mais de 60 filmes.

Gina Lollobrigida foi galardoada com sete David di Donatello — o prémio mais importante do cinema italiano (equivalente a um Óscar) — e destacou-se em filmes como “Pão, Amor e Fantasia” (1953), “A Mulher Mais Bela do Mundo” (1955), “A Lei” ou “Salomão e a Rainha de Sabá” (ambos de 1959).

Nos últimos anos da sua vida, já afastada do mundo do cinema, Gina Lollobrigida dedicou-se sobretudo à escultura e à fotografia. Antes de se tornar atriz, foi modelo fotográfica e participou em alguns concursos de beleza.

Como detalha a agência de notícias italiana, Gina Lollobrigida tinha sido hospitalizada em setembro, depois de fraturar o fémur numa queda em casa. A causa da morte não é, contudo, especificada.

Gina Lollobrigida nasceu em Subiaco, uma comuna italiana na região do Lácio, em Roma, a 4 de julho de 1927. Morreu esta segunda-feira com 95 anos.