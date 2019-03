Filme chinês de ficção científica vence o grande prémio do Fantasporto

“Last Sunrise” de Wen Ren venceu a 39ª edição do Fantasporto. Trata-se da primeira incursão do cinema chinês pela ficção científica, numa superprodução pensada para circular globalmente. É uma história sobre os últimos sobreviventes da humanidade quando o sol, do qual dependiam para extrair energia, se apaga. É também uma metáfora sobre a transição energética e o ambiente, domínios onde a China não tem sido propriamente campeã (veja mais sobre o filme nas minhas crónicas anteriores)

O filme polaco “Werefolf” de Adrien Panek, de que também já vos tinha falado, venceu a Semana dos Realizadores. Uma história bem contada sobre amor e ódio entre dois grupos de sobreviventes de um campo de concentração nazi: as crianças e os cães de guarda.



O Prémio da Crítica distinguiu o filme indiano “Painting Life” de Biju Kumar Damodaran (ver crónicas anteriores), uma ironia sobre Bollywood mas também uma reflexão sobre o choque entre a cidade e o campo.



O Prémio do Público foi para o documentário do britânico Alex Winter sobre a mega-investigação jornalística que levou às revelações sobre os escândalos de lavagem de dinheiro e branqueamento de capitais que ficaram conhecidos como “Panama Papers” e em cuja divulgação o Expresso participou.



Finalmente, a fita “The Head Hunter” (Jordan Downey, EUA), rodada na zona de Bragança por uma equipa maioritariamente portuguesa, foi a vencedora do prémio do cinema português. Um dos filmes mais interessantes que passou por esta edição do festival, como aliás tive ocasião de referir.



Outra forma de ver cinema



Festivais como este correspondem a uma outra forma de ver cinema, quer por representarem o contacto com cinematografias menos divulgadas, quer por representarem a antítese do modelo de consumo dos audiovisuais em voga, baseado nas plataformas domésticas (computadores, televisões, tablets, etc). Neste festival o espectador, em vez de se auto-encerrar no sofá numa bolha solipsista, vê em conjunto, interage e partilha com pessoas de carne e osso. Exemplo disso e dos velhos tempos do Fantas, o ambiente de galhofa na sala durante a projecção da delirante comédia de terror “Deadtective” (EUA, Tony West), exibida sexta-feira à noite.



Antes tinha havido um primeiro aperitivo do cinema versando a realidade russa com a passagem de “Decision Liquidation” de Alexander Arvin, uma superprodução da Mosfilm sobre a caça ao jiadista por detrás do massacre na escola primária de Beslan em Setembro de 2004.



A realidade russa mas noutra perspectiva, a da alta-roda dos oligarcas que gravitam em torno de Putin, estará este sábado à noite em foco na sessão de encerramento do festival com “The Russian Bride” de Michael S. Ojeda (EUA).



Edição especial para o 40º aniversário



Fazendo o balanço desta edição, a organização do festival anunciou um programa especial para 2020 que passará por retrospectivas de muitos dos filmes marcantes do Fantasporto ao longo destes 40 anos. Essas fitas revelaram mundialmente realizadores como Luc Besson, Peter Jackson, David Cronenberg e muitos outros. “Se tivermos apoio para tal, traremos cá os realizadores. Caso contrário, pelo menos a exibição dos filmes está garantida”, disse Beatriz Pacheco Pereira, directora do Fantasporto.



Para a 40ª edição que decorrerá também no teatro municipal Rivoli, poderá haver uma segunda sala a operar, tudo dependendo do empenho da administração central, do município portuense e dos patrocinadores.



Está também em preparação um livro sobre os 40 anos do Fantasporto a lançar na mesma ocasião.