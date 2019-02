Nos bastidores da corrupção

As sessões deste domingo, 24 de Fevereiro – 39ª edição do Fantasporto – serão dominadas pela projecção do documentário “Panama Papers” (Alex Winter, EUA) versando a investigação jornalística de uma fuga de informação acerca do submundo das sociedades financeiras offshore, das aldrabices fiscais e da lavagem de dinheiros, muitas vezes de origem criminosa.

Nada mais a propósito quando nesta edição do Expresso um artigo do meu camarada de trabalho Miguel Prado dá conta das pressões sobre a EDP de um “fundo abutre”, o Elliott (o mesmo que fez chantagem com a dívida pública do estado argentino). A lógica destes fundos é, em plena legalidade (ao contrário das manobras de alguns dos mafiosos que vieram a lume no processo Panama Papers) conquistar posições na gestão das empresas e depois forçá-las a desmembrar-se ou alienar património e outros activos numa lógica de rentabilidade máxima a curtíssimo prazo. Com o dinheiro assim ganho partem para a predação da vítima seguinte, qual praga de gafanhotos.

Ora, do programa de sábado do Fantas fez parte a exibição do filme “X-The eXploited”, do cineasta húngaro Karoly Meszaros (vencedor da edição de 2015 com “Lisa, the Fox Fairy”). Como disse o realizador no palco do Rivoli, antes do início da projecção, há muita coisa na Hungria de hoje que inquieta “todos os que amam o país e a democracia”.

Quem segue a actualidade conhece a deriva autoritária e populista do primeiro-ministro Viktor Orban, de resto censurada pelo Parlamento Europeu numa resolução que dividiu fortemente o grupo do Partido Popular Europeu onde o partido de Orbán, o Fidesz tem, pelo menos por enquanto, lugar.

Crimes ou suicídios?

O filme é um thriller construído com todas as peças do género: uma mulher polícia mal vista pela hierarquia, uma série de mortes misteriosas que parecem suicídios mas também podem não o ser e uma teia de cumplicidades que se estende ao mais alto nível e encobre segredos que remontam à época do regime comunista.

Aos poucos a capacidade de Eva em dissecar os locais de crime começa a levar a melhor sobre as suas limitações físicas: ataques de pânico que remontam ao suicídio do marido, também ele investigador policial, em circunstâncias nunca bem esclarecidas.

Numa cidade de Budapeste marcada por manifestações, gritos pela liberdade e choques com a polícia de intervenção, a investigação começa a apontar para um jovem activista radical que imprimia panfletos contra a corrupção e os abusos de poder.

Mas quando aparece morto numa cela policial depois de parecer ter-se suicidado, tudo é novamente posto em causa e Eva começa a desatar o novelo de uma organização dos serviços secretos da era soviética cujos membros tentam chantagear os altos funcionários que os dirigiam, entretanto reciclados pela democracia.

No confronto final, onde as revelações à imprensa mudam os dados do jogo, o chefe oculto da rede diz: “Vocês acham que conseguem mudar alguma coisa com os vossos gritos e manifestações mas no final voltarão a viver as vossas vidazinhas miseráveis…”.

Está dado o tom para a passagem na noite deste domingo do documentário “Panama Papers”.



D.R.

Nova luxúria canibal

Dos filmes de sábado ainda uma referência para “Human, Space, Time and Human” (Kim Ki-Duk, Coreia do Sul), cujo realizador já tinha ganho em 2013 o prémio Orient Express no Fantasporto com o filme “Pietá”.

Um filme que não podia ser mais coreano: sangue, sexo e jogos de poder num barco turístico (ironicamente um antigo navio de guerra) que se perde no tempo e no espaço, tendo a bordo figuras que parecem saídas de um auto de Gil Vicente: o poderoso corrupto, o bandido e a sua quadrilha, prostitutas, vigaristas, rufias e uma mão cheia de pessoas normais que não chegam para equilibrar as coisas.

No meio de um ambiente gore que fica sempre bem numa edição do Fantas, com mortes sangrentas por todo o convés, assiste-se o contraponto de duas dinâmicas: de um lado o grupo mafioso que gere as poucas reservas de víveres enquanto se desenha uma cada vez mais provável descida aos abismos da antropofagia; e do outro um misterioso ancião que, em segredo, vai cultivando plantinhas e até consegue fazer chocar pintainhos, aproveitando sobras da cozinha e o pó que vai raspando do velho navio.

Uma espécie de regresso a um Éden primordial à medida que o navio se vai cobrindo de vegetação que se alimenta nem queiram saber de quê…