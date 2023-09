O poder do neorrealismo: esta história não tem só um episódio

Uma exposição permanente, ou de base, ou ainda de longa duração a partir do acervo é o rosto de um museu e inscreve no espaço a consciência que o museu tem de si próprio. Por vezes basta um título para definir uma intenção, neste caso vale a pena comparar os títulos das mostras da inauguração do Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, no ano de 2007, com o título da exposição agora em curso. Eram duas as exposições inaugurais: “Uma arte do povo, pelo povo e para o povo. neo-realismo e artes plásticas”, com uma série de “evidências ilustrativas”, e “Batalha pelo conteúdo” uma grande exposição documental. Estes títulos funcionavam quase como outros tantos manifestos rumo à vitória.

A exposição agora presente tem um título menos grandioso mas não menos significativo encontrado num provérbio chinês: “A coragem da gota de água é que ousa cair no deserto”, neste caso evoca-se cada peça, cada texto, nascido em ambiente desfavorável e hostil, como fragmento de um todo a inventar. E a exposição vai mais além: o deserto, o ambiente hostil, não é apenas o Portugal dos anos de 1940-1950, da ditadura, da mentalidade conservadora e do gosto naturalista que não entendia nem aceitava a modernidade; o deserto, ou melhor, a hostilidade; é a de alguma história, e muita crítica, que ao longo dos tempos menoriza o neorrealismo, sobretudo na sua vertente estética na defesa da via magna da modernidade em Portugal, encarando o neorrealismo como um breve episódio de contestação política, logo seguido pela libertação surrealista, porta aberta para o abandono da figuração através do lirismo e da geometria.