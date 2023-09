Exposições: O glamour teatral de Ana Santos

Com uma obra escultórica que cruza uma sensibilidade minimal, o gosto pela depuração e uma atenção à materialidade industrial, a vencedora do prémio Novos Artistas EDP de 2013 apresenta uma recolha de 20 obras da sua produção dos últimos sete anos. Ana Santos (Espinho, 1982) pode inscrever-se no contexto da duradoura tradição de artistas que trabalham a apropriação e fá-lo em dois sentidos diferentes: por um lado as suas obras deslocam ou mimetizam estruturas que associamos a objetos funcionais (canos, condutas, recipientes); por outro trazem essa memória funcional para um território que ora lhes empresta uma feição orgânica ora os transforma em pequenos monumentos à inutilidade.

Esta operação, que foi fazendo um caminho da rudeza para a sofisticação, nunca conduz nem à abjeção nem à homenagem, nem tão pouco ao desejo de gerar uma memória industrial ou de a ironizar como o fizeram, de maneiras diferentes, Léger, Picabia ou Tinguely. Antes procede de uma certa vontade de criar “presença”, uma espécie de glamour teatral que se instala num contexto improvável, quer pelas relações de escala com o espaço quer pelos jogos entre morfologia, textura, consistência material e cor. Esses nexos são particularmente percetíveis nas peças verticais nas quais estruturas tubulares se vergam ao peso inexistente de finos fios de poliéster numa espécie de elegância “feminina”. Peças de bronze dourado que saem de paredes como asas ou tabuleiros ou que desenham uma semiestrela como com a peça em fibra de vidro “Daniel” (2020), revelam uma feição mais onírica que favorece um novo tipo de “reencarnação” dos materiais, menos contida e que, nesse sentido, pode ser a porta entreaberta para outras explorações.