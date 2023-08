Exposições: O silêncio rasgado da Arte Bruta no Museu Nacional Soares dos Reis

Intrigado, porventura inquieto face ao desconcerto suscitado por imaginários atormentados por uma necessidade vital de exprimir indizíveis mundos interiores, o olhar detém-se no humor desconcertante contido na escultura (de Emily François) de uma figura humana colorida e de cigarro na boca, a abrir o circuito expositivo, rende-se ao espanto pelas dimensões, subtileza e meticulosidade dos desenhos da chinesa Guo Fengyi, ou assimila a amarga negritude derramada pelas figuras ensimesmadas de Jaime Fernandes, o mais reconhecido nome português da Arte Bruta. No final ninguém sai incólume deste percurso proporcionado pela exposição “Portreto de la Animo” (Retrato da Alma), patente no Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR), no Porto, composta por retratos e autorretratos oriundos da coleção Treger Saint Silvestre que, reunindo 1700 obras de 350 artistas, é apresentada como uma das mais relevantes coleções privadas de Arte Bruta do mundo.

Num percurso feito de fascínio por vezes incómodo à volta de 150 obras de 99 artistas de várias partes do globo, marcadas por uma quase agressiva sensação de liberdade e autenticidade, é o visitante confrontado com a multiplicidade de universos pessoais, construídos de forma compulsiva, no contexto do que a partir de 1945, Jean Dubuffet, um dos principais artistas franceses do período posterior à II Guerra Mundial, convencionou designar como Arte Bruta. Descrevia assim os trabalhos, fossem eles desenhos, esculturas ou pinturas, de homens e mulheres em geral internados em hospitais psiquiátricos, prisões ou instituições similares que, sem qualquer formação artística, e tantas vezes a partir do nada, começavam a exprimir-se criativamente. São pessoas, diz ao Expresso António Saint Silvestre, curador da mostra e coproprietário da coleção, “que não têm a intenção nem de ser conhecidas, nem de ganhar dinheiro. Surgem como uma espécie de ostra, que lá dentro têm uma pérola, utilizada não apenas para se protegerem, mas sobretudo para se salvarem”. Desta forma, e tal como o entendia Dubuffet, impunham-se por oposição a um mundo artístico visto como convencional, ao qual eram exteriores e a cujas regras eram alheios, indiferentes ou desconhecedores.