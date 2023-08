Exposições: arte moderna e contemporânea de Marrocos

Falta uma palavra ao subtítulo desta exposição, que é “moderna”, entre “arte” e “de Marrocos”, ou mesmo “moderna e contemporânea”, o que seria ainda mais completo e adequado à exposição que nos pretende apresentar uma amostra significativa da arte marroquina do século XX, com predomínio da pintura. Para um português conhecendo alguma coisa da situação da arte no seu país, há um evidente paralelismo de situação periférica e dos modos de a tentar resolver entre Marrocos e Portugal. Trata-se, como é óbvio, de periferias que partem de situações diferentes, colonial em relação a França no caso de Marrocos, e cultural no caso português, mas com idênticas referências francesas dominantes.

