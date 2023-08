Exposições: o laboratório existencial de Artur Barrio em Guimarães

Atravessada permanentemente por uma ideia de transgressão, a obra de Artur Barrio (Porto, 1945) é moldada culturalmente no ambiente ideológico dos anos 60 e 70 pela crítica à noção de arte e ao sistema institucional que a sustenta. Falamos de uma muito consciente reavaliação de instituições como o museu e do seu lugar e papel numa sociedade que no seu tempo de vida se revelou, em vários momentos, abertamente repressiva, do salazarismo à ditadura militar brasileira. Esse é também um projeto de aproximação da arte à sua vocação mais comunitária e ritual, que tanto a reconduz às suas origens mais ancestrais como a quer libertar da sua assimilação mercantil.

