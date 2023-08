Exposições: “Breu”, de Daniel Moreira e Rita Castro Neves, é um pacto de escuridão

A exposição “Breu” surge-nos dividida em dois momentos mais encaixados do que parece inicialmente. Num primeiro, vamos ao encontro de um alargado conjunto de caixas de luz que oferece à fotografia um lugar de síntese. Elas acumulam desenhos, sombras, objetos encontrados como se, juntos, quisessem ser a imagem possível do processo cumulativo e colaborativo da própria criação com os seus tempos e os espaços que a configuram (a casa, o atelier, o amanhecer, o estio).

